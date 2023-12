Die Kantonale Notrufzentrale in St.Gallen erhielt am Mittwoch morgen gegen 1.30 Uhr die Meldung von einem Einbruch in St.Peterzell. Nach Eingang der Meldung rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen sowie eine Patrouille der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aus. Vor Ort stellten sie fest, dass es sich um einen versuchten Einbruch in einen Kiosk handelte, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Personen waren bereits keine mehr vor Ort.

Einbrecher flüchteten mit Taxi

Spuren am Tatort ergaben jedoch Hinweise darauf, wohin die Einbrecher geflüchtet sein könnten. Mit Hilfe einer Drohne konnten die Einsatzkräfte in der näheren Umgebung schliesslich drei Personen beobachten, die über eine Wiese Richtung Schönengrund zu Fuss flüchteten. Kurz darauf bestiegen sie ein Taxi und fuhren in diesem Richtung Schönengrund. Kurz vor Waldstatt konnte die Polizeipatrouillen das Taxi anhalten und die drei mutmasslichen Einbrecher festnehmen. Laut Mitteilung handelt sich um drei in der Region wohnhafte Schweizer im Alter von 15 Jahren, 16 Jahren und 18 Jahren.