Einbrecher versteckt sich im Kleiderschrank

Ein 36-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in eine Wohnung in St.Gallen eingebrochen. Die Polizisten konnten den Mann im Kleiderschrank des Schlafzimmers entdecken. Er wurde verhaftet.

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag in eine St.Galler Wohnung eingebrochen. (Symbolbild) © Kapo SG