Nächtlicher Polizeieinsatz in der Bahnhofstrasse in Altstätten: Ein 22-jähriger Mann hatte Montagnacht mit einem Stein ein Schaufenster des Spars in der Bahnhofstrasse eingeschlagen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Eine Anwohnerin beobachtete ihn und alarmierte die Polizei. Die ausgerückten Patrouillen der Kantonspolizei umstellten das Gebäude. Im Innern nahm die Polizei einen 22-jährigen Schweizer fest. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Franken.

(red.)