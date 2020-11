Einbrüche in zwei Schmuckgeschäfte – Polizei nimmt mutmassliche Täter fest

Die beiden Beschuldigten haben am Freitagmorgen mutmasslich versucht, in ein Schmuckgeschäft an der Multergasse in St.Gallen einzubrechen. Dabei versuchten sie sowohl die Eingangstüre als auch eine Schaufensterscheibe einzuschlagen, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Dabei entstand Sachschaden in der Höhe von rund 12'000 Franken.

Als dieses Vorhaben misslang begaben sie sich nach Wil. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Schmuckgeschäft an der Oberen Bahnhofstrasse, wo sie Schmuck im Wert von rund 25'000 Franken stahlen und rund 25'000 Franken Sachschaden verursachten.

«Aufgrund von Videoaufzeichnungen und weiteren Indizien gelang es der Kantonspolizei St.Gallen mithilfe der Stadtpolizei St.Gallen die beiden Beschuldigten, zwei 20-jährige Schweizer, zu ermitteln und festzunehmen», schreibt die Polizei. Bei der Hausdurchsuchung der beiden Tatverdächtigen konnten sowohl Deliktgut als auch Tatmittel sichergestellt werden. Die Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.

(Kapo SG)