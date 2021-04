Am Anfang des Videos ist eine nachgestellte Szene aus seinem Einbürgerungsgespräch zu sehen. Dort heisst es etwa: «Sie haben aber keinen typischen Ausländer-Haarschnitt. Ihre Landsmänner haben ein wenig andere Frisuren.»

Dass Ahmetis Kampf noch nicht ausgestanden ist, zeigt ein «offener Brief» des Schweizers mit kosovarischen Wurzeln, über den der « Rheintaler » am Donnerstag erstmals berichtete. In einem Rap-Video macht er anderen Ausländern Mut, sich trotz aller rechtlichen und gesellschaftlichen Hürden einbürgern zu lassen – oder es zumindest zu versuchen. Gleichzeitig übt er abermals Kritik an der eigenwilligen Integrationspraxis der Gemeinde Oberriet, zu der Montlingen gehört.

Ahmeti legte daraufhin Rekurs ein. Vor einem Jahr wurde er dann endlich eingebürgert – gegen den Willen der Gemeinde: Das kantonale Departement des Innern beurteilte als Rekursinstanz den Fall und entschied, dass Ahmeti Schweizer werden sollte. Die offene Ablehnung, die Widerwilligkeit der Gemeinde und die fadenscheinigen Begründungen grenzen an Rassismus, schliesslich ist Ahmeti hier aufgewachsen, spricht astreines Schweizerdeutsch mit Rheintaler Dialekt und war langjähriges Mitglied im FC Montlingen. Sein Leumund ist einwandfrei.

«Was ich mit diesem Text sagen will: Geh' für den Schweizer Pass und lass dich nicht abschrecken», rappt Ahmeti in seinem Song, der am Donnerstagebend auf Youtube Premiere feierte. «Sie werden dich mit Formalitäten versuchen, einzuschüchtern.» Doch das Kämpfen lohne sich.

Keine Entschuldigung der Gemeinde

Die Gemeinde habe ihren Fehler bis heute nicht eingesehen, sagt Ahmeti gegenüber FM1Today. «Eine Entschuldigung für das Prozedere habe ich nie erhalten.» Damit es nicht wieder zu einem solchen Fall komme, müsse sich am Einbürgerungstest in Zukunft einiges ändern: «Das Prozedere muss transparenter werden.» Dies beispielsweise, indem man im Voraus wisse, wie viele Fragen gestellt und wie viele für ein Bestehen richtig beantwortet werden müssen. «Um eine Prüfung in der Schule zu bestehen, braucht man auch keine 6.»

Ausserdem solle in der Expertenrunde jemand sitzen, der nicht aus der Gemeinde stammt, wünscht sich Ahmeti. «So hätten einbürgerungswillige Menschen eine Chance und wären nicht willkürlichen Entscheiden ausgesetzt.»

Montlingen bekommt einmal mehr sein Fett weg, ein Jahr nach der Einbürgerung von Ahmeti. Auf Anfrage bestätigt Rolf Huber, Präsident des Einbürgerungsrats Montlingen, Kenntnis von dem Video zu haben. Zum Inhalt sagt er: «Das ist seine Meinung. In der Schweiz haben wir Meinungsfreiheit und das ist gut so.»