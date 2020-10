Leuten, die nicht den mehrstündigen Aufstieg wagen wollen oder keine Lust haben, die Seilbahnfahrt zu bezahlen, bietet die Gipfel-Webcam auf dem Säntis trotzdem die Möglichkeit, das atemberaubende Panorama in allen Himmelsrichtungen zu geniessen.

Wind- und wetterfeste Spezialkamera

Neuerdings überträgt die Kamera auch in der Nacht und ermöglicht so nochmals ganz andere Bilder der Ostschweiz und darüber hinaus. «Wir haben im vergangenen Juni nach einer viermonatigen Testphase eine topmoderne Kamera an einem neuen Standort angebracht», sagt Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis Schwebebahn AG. Aufgrund der Wetterbedingungen auf dem Säntis handelt es sich um eine Spezialanfertigung, die wind- und schneefest ist und auch Eis zu trotzen vermag.

Fehlalarm wegen Exit-Schildern

Ausserdem hat die Kamera eine automatische Belichtungssteuerung, welche bei Dunkelheit dafür sorgt, dass die Bilder auch mit wenig Licht spektakulär sind. Kurz nach der Montage hat diese Technik aber für einen Schreckmoment gesorgt, wie Vattioni sagt: «In der Nacht sind die Gebäude auf dem Säntis nicht beleuchtet, nur die grünen Exit-Schilder beim Restaurant sorgen für ein wenig Licht. Auf den Kamerabildern sah aber alles viel heller aus und als sich noch eine Wolke vor die Kamera schob, dachten wir zuerst, es würde brennen.»

Glücklicherweise war aber schnell klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Und wer die Bilder jetzt ganz ohne Aufregung geniessen möchte: Wir haben die Ausschnitte des Säntis-Panoramas bei Nacht im Video zusammengeschnitten. Viel Vergnügen!

(red.)