Früh am Morgen ist ein See ein einsamer Ort. Der Walensee macht da keine Ausnahme. Von Walenstadt aus ragen zu beiden Seiten mächtige Höhen auf, es dauert lange, bis die Sonnenstrahlen das Wasser glitzern lassen. Schwimmer sieht man keine, nur ein paar Möwen bezeugen ein eigenartiges Farbenspiel.

600 Meter Netz hat der 54-jährige Gubser am Abend zuvor ausgelegt. Die Ausbeute: Drei Felchen und eine Forelle. Ein grossartiger Fang – für einen Sportfischer, der sein Glück mit einer Angel versucht. Für einen Berufsfischer, der hunderte Meter an Netzen ausbringt, ist das hingegen gar nichts.

Die derzeitige Flaute steht im krassen Gegensatz zum Monat April. Damals konnte Gubser fast eine Tonne Felchen an Land ziehen. Normalerweise liegt der Ertrag im April bei unter hundert Kilo, doch das warme Wasser trieb die Felchen in die Netze. Die Coronakrise vermieste ihm jedoch das grosse Geschäft: Keine offenen Restaurants, keine Abnehmer.

Die vier Fische bringen Gubser, der von den meisten nur «Frosch» genannt wird, knapp hundert Franken. Damit kann er in etwa seine Spesen decken, an Gewinn ist bei einer solch mageren Ausbeute nicht zu denken. Aber er sei ja nicht aus finanziellen Gründen Berufsfischer geworden.

Gubser muss seine Motivation gar nicht weiter erklären, sie ist an diesem Tag offensichtlich. Nach einer Weile auf dem See krallen sich die goldenen Finger der Sonne um die westlichen Churfirsten und ziehen den neuen Tag über die Berggipfel. Der Walensee erwacht mit Hanspeter Gubser, der weiter an seinen verklebten Netzen zieht und Schwimmkörper verstaut.

Zur Arbeit gehört aber nicht nur das Fangen allein. Seinen Mini-Fang bringt Gubser in seine Fischküche. Die Felchen werden entschuppt und ausgenommen, danach filettiert. Bei der Forelle werden nur die Innereien entfernt. «Die Edelfische gehen ausschliesslich an die Gourmet-Köche, mit denen ich zusammenarbeite», sagt «Frosch».

Die Vorliebe für ausserordentliche Beschäftigungen zeichnete sich bei Gubser schon in der Jugend ab. Er sei in der Nationalmannschaft der Deltasegler gewesen, und auch in jener der Faustballer. Der Frosch schwamm noch nie mit dem Strom.

Darunter Andreas Caminada vom Restaurant Schauenstein in Fürstenau, Silvio Germann vom Igniv in Bad Ragaz, Stefan Rehli vom Löwen in Walenstadt und Roger Kalberer vom Melser Schlüssel. Mit ihnen hat er eine Whatsapp-Gruppe, in denen er seine Fänge präsentiert – und im besten Fall ein Wettbieten der Köche entsteht.

Es gibt aber auch andere Abnehmer: Private, Restaurants, oder der Lebensmittelladen Comestibles Lavarini, wo Gubser seine Felchen heute hinbringt. Auch wenn es nur wenige Felchenfilets gibt, freut sich der Inhaber Tarcisio Lavarini: «Die Fische sind sehr beliebt. Das Fleisch der Walensee-Fische ist sehr kompakt und geschmacklich top.»

Immerhin stimmt die Nachfrage. Wobei «Frosch» wohl so oder so weiterfischen würde – zu sehr liebt er seine Berufung auf dem Walensee. Corona hin, Algenplage her.