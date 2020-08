Ein Twitter-Nutzer war erstaunt: Er schlängelt sich durch die Lidl-Regale in Deutschland und macht Halt bei der Käseabteilung. Ein Käse fällt ihm gleich ins Auge: Der St.Galler Bärenkäse, angepriesen als Spezialität aus St.Gallen. Komisch nur, dass niemand im FM1-Land den Bärenkäse kennt.



Das macht es umso interessanter, woher der Name kommt, und wie der unbekannte Käse in einem deutschen Supermarkt landet. Als Erstes folgt ein Telefonat mit Lidl Schweiz. Mathis Kaufmann, Lidl-Schweiz Sprecher, gibt Auskunft. Er kenne diesen Bärenkäse nicht, werde aber dieser Sache mit Lidl Deutschland nachgehen.

Eine Käse-Odyssee

In der Zwischenzeit ist auf Twitter ein weiteres Foto von der Rückseite der Verpackung aufgetaucht. Dort ist eine Züger Käsevertriebs GmbH aufgeführt. Diese Firma verweist weiter auf die Imlig Käserei Oberriet AG. Urs Imlig kenne den Käse, jedoch wird er in Oberriet lediglich verpackt und nach Deutschland verkauft.



Wer der Hersteller des St.Galler Bärenkäses ist, weiss Imlig nach einem Blick ins System. Der Ursprungsort des Käses ist die Käserei Linde in Wittenbach. Die Käserei verkauft Säntis Spezialitäten. Heinz Fraefel ist Geschäftsführer der Käserei und freut sich, dass nach dem Bärenkäse gefragt wird.

«Der Käse wird nun schon seit rund zehn Jahren produziert», sagt Fraefel. In der Schweiz wird der Käse unter dem Namen «Säntis Bärenkäse» in kleineren Orten in St.Gallen vertrieben. In Deutschland wird er jedoch unter dem Namen «St.Gallen Bärenkäse» verkauft. Inspiriert für den Tiernamen wurde Fraefel von dem St.Galler Stadtwappen, mit dem Bär aus der Gallus-Geschichte. Fraefel sagt: «Wegen dieser Legende haben wir den Käse «Bärenkäse» genannt.»

Gemäss der Website der Käserei Linde schmeckt der Käse würzig, da er über sechs Monate gereift wird. «Es ist eine hauseigene Rezeptur, die dem Käse einen einmaligen Geschmack verleiht», sagt Fraefel.

(jas)