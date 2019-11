Sie tragen wie der FC St.Gallen grüne Trainer, nur brauchen die acht Männer des TFC St.Gallen weder Rasen noch Stollenschuhe. Die Leistung dieser «Fussballer» kommt aus dem Handgelenk. Der Tischfussball Club St.Gallen war in der Champions League so erfolgreich, dass sie als Sieger am Sonntag den goldenen Pokal mit nach Hause nehmen durften. Die St.Galler «Töggeler» gewannen das Finale gegen Eintracht Frankfurt mit 40:38.

Zwei Titel in zwei Jahren

«Wir haben in den letzten Wochen sicher 15 bis 20 Stunden pro Woche trainiert», erzählt Pascal Nater, Captain der St.Galler Tischfussballer. An diesen international wichtigsten Wettkampf könne man nicht ohne Training gehen: «Das reicht sonst nirgends hin.»

Den Tischfussball Club St. Gallen gibt es erst seit zwei Jahren. Bereits vor einigen Wochen gelang es den acht Männern den Schweizermeistertitel zu holen und qualifizierten sich damit für die Champions League. Diese funktioniert wie die Champions League im Fussball, nur ist alles an einem Wochenende. «Zuerst gibt es eine Gruppenphase und dann ganz normal die Achtel-, Viertel-, Halbfinals und schliesslich den Final», sagt der «Töggeler».