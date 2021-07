Einfamilienhaus bei Brand total zerstört

«Am Samstag, kurz vor 01:30 Uhr, ist der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ein Brand in einem Einfamilienhaus an der Industriestrasse gemeldet worden», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Zur genannten Uhrzeit gingen mehrere Meldung zu einem Brandfall ein. Die zuständige Feuerwehr rückte mit 40 Mann aus.



Beim Eintreffen stand das Haus im Vollbrand und die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Ein Bewohner des Hauses, ein 33-jähriger Mann, konnte das Haus selbständig verlassen und blieb unverletzt. Ein weiterer Bewohner war nicht zu Hause. Zur Klärung der Brandursache wurden die Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen beigezogen.

Gemäss Polizei fuhr ein Rollerfahrer zur Zeit des Brandausbruchs an der Liegenschaft vorbei. Er, sowie weitere Personen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen zu melden.



(red.)