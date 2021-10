Einmal Looping, bitte: So war mein erster (und einziger) Kunstflug

Beine auseinander, Hände weg von der Reissleine, Säckli in die Hand nehmen, bevor du dich übergibst und immer schön atmen. Mehr braucht es nicht. Gut, ich lasse mich darauf ein. Ich bin kein Freund von Loopings und all dem ganzen Zeug, welches man auf Achterbahnen erlebt. Ehrlich gesagt, war ich seit mehr als 10 Jahren auf keiner Achterbahn mehr. Dementsprechend habe ich mir nie ausgemalt, wie es wohl sein wird, wenn ich einmal Loopings und Rollen mache. Besonders nicht in einem Kunstflugzeug. Aber ich habe es getan und mich nicht einmal übergeben. Ursula Müller heisst die Pilotin, die mir an diesem Mittwochmorgen Mitte Oktober die Welt des Kunstfliegens näherbringt. Die 30-jährige St.Gallerin hat vor vier Jahren den Pilotenschein gemacht. Das Fliegen wurde ihr sozusagen in die Wiege gelegt. Der Vater fliegt, die Mutter fliegt – und sie war von klein auf fasziniert. «Mein Vater ist unter anderem auch Fluglehrer und so bin ich dann zur Fliegerei gekommen.»

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: Krisztina Scherrer/FM1Today

Wenn du einmal sitzt, sitzt du Bevor wir abheben, erklärt mir Müller genau, was wir tun. Im Flieger sitzen wir hintereinander – die Pilotin vorne, die Passagierin hinten. Bevor wir einsteigen, muss ich einen Fallschirm anziehen. «Ja nicht an der Reissleine ziehen, sonst springt er auf», sagt die 30-Jährige. Ich verstehe. Nach umständlichem Einsteigen sitze ich also in diesem Flugzeug. Die Gurte werden fest angezogen. Kein Entkommen mehr. Headset auf. Wegen des Steuerknüppels muss ich meine Beine auseinanderspreizen. Im Sitz vor mir hat es Säckli, falls ich mich übergeben muss. Gut, ich weiss jetzt, was zu tun ist. Zuerst war Müller mit der Privatpilotenlizenz unterwegs. Heisst, sie steuert Kleinmotoren-Flugzeuge. Seit zwei Jahren macht sie auch Kunstflug und nimmt an Wettbewerben teil. «Als ich das erste Mal in einen Kunstflieger stieg, war ich etwa 14 Jahre alt», sagt die St.Gallerin. «Es fühlte sich an wie in der Achterbahn, ich habe einige Kissen gebraucht, dass ich überhaupt raussah.» Für Müller war klar: Kunstfliegen, das will ich auch.

Ursula Müller fliegt seit vier Jahren. © FM1Today

Beim «ersten Mal» selber Kunstfliegen sei sie «mega» nervös gewesen. «Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, als ich die Figuren machte.» Doch man müsse sich einfach daran gewöhnen. Immer und immer wieder üben, jede Figur zehn, zwanzig oder sogar dreissig Mal wiederholen. In der Akrobatik-Fliegerei ist sie erfolgreich unterwegs: Dieses Jahr hat sie den «Hamilton Cup» gewonnen, also die Gesamtwertung, und wurde zweite bei den Schweizer Meisterschaften. Wenn sie nicht gerade in der Luft ist und Fassrollen, «Humpty Bump» – eine Art Looping – und sonstige akrobatische Elemente mit dem Flieger macht, arbeitet sie als Physiotherapeutin und Dozentin.

Wenn du in der Luft bist, vergisst du, was am Boden ist: Welche Position oder Pendenzen du hast. Es ist einfach nur unglaublich schön. Wenn du dann noch Figuren machen kannst, ist es sensationell. Ursula Müller