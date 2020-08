Einsatz in Engelburg: Mann stellt sich der Polizei

In Engelburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz. Die Polizei erhielt die Meldung, dass sich in einem Einfamilienhaus ein Mann aufhalte, der möglicherweise bewaffnet sei. Der 50-Jährige stellte sich kurze Zeit später der Polizei.

Die Polizei erhielt die Meldung am frühen Nachmittag. «Ein Patrouille ist ausgerückt und konnte keinen Kontakt zu dem Mann herstellen. Deshalb wurde ein Teil der Interventionseinheit aufgeboten», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Rund drei Stunden später kurz vor vier Uhr am Nachmittag, kam der 50-jährige Mann selbständig aus dem Haus. «Jetzt müssen wir abklären, was hier genau los war. Zum Beispiel, ob hier tatsächlich Waffen sind», so Schneider. Dazu wird das Haus und die Umgebung unter die Lupe genommen. Zum Hinweisgeber kann die Polizei noch keine weiteren Angaben machen. (red.)