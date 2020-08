Einwohner feiern Eröffnung der Umfahrung Bütschwil

In zehn Minuten nach Wil: So fährt es sich über die Umfahrung Bütschwil

Es ist alles bereit. Die Signalisation wurde getestet. Verschiedene Szenarien möglicher Vorfälle in den Tunnels der Umfahrung durchgemacht. In rund drei Wochen, am 17. September, wird die Umfahrung Bütschwil nach sechs Jahren Bauzeit für den Verkehr freigegeben. Heute Samstag durften die Einwohnerinnen und Einwohner von Bütschwil das erste Mal mit nicht motorisierten Fahrzeugen offiziell die Umfahrung benutzen. Dies anlässlich des Tages der offenen Strasse. Coronabedingt dürfen nur Leute aus der Gemeinde am Fest teilnehmen.

Der Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil, Karl Brändle, freut sich, dass das Monsterprojekt bald abgeschlossen ist: «Wir hoffen, dass die Umfahrung für Bütschwil und Dietfurt eine markante Entlastung des Durchgangverkehrs mit sich bringt.» Derzeit fahren pro Tag rund 17'000 Fahrzeuge durch das Dorf. «Durch die Umfahrung sollte die Zahl der Fahrzeuge in Bütschwil um rund 65 Prozent abnehmen. Es werden also noch rund 6000 Auto pro Tag durch Bütschwil fahren."

Fehlende Durchgangsverkehr bedeuted aber auch fehlende mögliche Kunden in den Geschäften. Karl Brändle ist diesbezüglich optimistisch: «Ich denke die Gewerbebetriebe werden einen so guten Job machen, dass die Leute die Betriebe auch nach Eröffnung der Umfahrung noch aufsuchen werden.»

Tafel soll Produkte in Bütschwil anpreisen

Emmi Sutter, Chefin des Gasthofs Feld in Bütschwil sieht auch Vorteile: «Jetzt muss ich die Fenster weniger putzen.» Adolf Schaller, der ein Antiquitäten-Lädeli in Bütschwil führt, hat eine Idee, wie die Geschäft den Autofahrern präsent bleiben sollen: «Wichtig ist, dass es vor dem Dorf eine Tafel gibt, auf der steht, was im Dorf so läuft und was, wo produziert wird.»

Anwohner Thomas Schäublin freut sich auf die Verkehrsentlastung: «Seit der Coronakrise hat es wieder mehr Autofahrer unterwegs. Der Lärm in der Nacht hat zugenommen, auch weil die Strasse eine beliebte Raserstrecke ist.»

