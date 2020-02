«Gericht?», «Löschung?» – die hochgezogenen Augenbrauen Peter Rüeggs lassen die vielen Fragen in seinem Kopf nur erahnen. Der Besitzer der Zoohandlung Rüegg in Dietfurt zieht sich nach dem Lesen des Artikels zu seiner Frau Romy ins Büro zurück. Möchte in Ruhe darüber nachdenken. Cornelia Rauscher, die Tochter von Romy Rüegg, ist ausser sich, versteht die Welt nicht mehr. Von einer Schliessung hätten sie nichts gewusst.

Das St.Galler Amt für Handelsregister und Notariate bestätigt auf Anfrage von FM1Today, dass die Zoohandlung bereits mehrfach aufgefordert wurde, sich beim Amt zu melden. Weshalb der Handelsregistereintrag in Gefahr ist, darüber will das Amt keine Auskunft geben. Möglich seien Betreibungen oder Verlustscheine, die vorliegen könnten.

Durch Baustelle gab es grosse Verluste

Peter Rüegg gibt zu: «Die Finanzen sind momentan nicht gut.» Das habe vor allem mit der Baustelle zu tun, die in Dietfurt gleich vor der Zoohandlung während rund zwei Jahren die Anfahrt einschränkte. «Wegen der Baustelle draussen haben wir rund zwei Drittel unseres Umsatzes verloren.» Die Baustelle sei der Anfang des Übels gewesen: «Es gab Kunden, die haben sich im Laden für immer von uns verabschiedet», ergänzt die Tochter. «Ich bin selbst nicht einmal mehr bis zu meinem Geschäft gekommen», sagt Peter Rüegg.

Nicht nur die Baustelle war es, die den Rüeggs zu schaffen machte. Der 72-Jährige deutet auf das Smartphone, das auf dem Tisch liegt: «Die Jungen interessieren sich für die Technik. Alle haben so ein Ding und bestellen die Aquarien dort. Im Internet ist alles billiger. Mit den Preisen von Hobby-Züchtern kann ich nicht mithalten.» So gehe es vielen anderen auch. Abgesehen von der Kette Qualipet in Wattwil gebe es keine Zoohandlungen mehr in der Region: «Alleine im Kanton St.Gallen mussten fünf Geschäfte in diesem Bereich im letzten Jahr schliessen.»

Peter Rüegg entwickelte eigenen Wasserfilter

Dabei war Peter und Romy Rüeggs Zoohandlung früher ein sehr lukratives Geschäft. Peter Rüegg erinnert sich an die Zeit zurück, in der Kunden aus aller Welt seine Rochen sehen oder kaufen wollten oder an die vielen Kenner, die darüber staunten, wie er es immer wieder schaffte, Nachwuchs zu züchten, während sie daran beinahe verzweifelten. Der 72-Jährige erzählt Geschichten von Tauchgängen, in denen er in einer Tiefe von rund 50 Metern auf spezielle Trompetenfische stiess oder wie er Spezialisten erklärte, weswegen alle ihre Fische, die sie aus dem Meer holten, kaputte Augen hatten. Die Gefässe, in denen sie aus dem Meer gezogen wurden, hatten scharfe Späne an den Innenwänden, an denen sich die Fische verletzt hatten. Ausserdem entwickelte Peter Rüegg einen eigenen Filter für Aquarien, dieser wurde patentiert und ist weltweit im Einsatz.