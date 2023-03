Elf Einbrüche in einer Nacht im Sarganserland

Betroffen von den Einbrüchen war der Industriebereich Tiefriet in Sargans, Unternehmen im Raum Straubstrasse bis Aeulistrasse in Wangs-Vilters sowie zwei Betriebe im Quartier Bartli in Vilters.

In einigen Fällen ist bereits bekannt, dass die Täterschaften mehrere hundert Franken Bargeld gestohlen haben. Die Sachschäden belaufen sich insgesamt auf mehrere tausend Franken.

In einem Fall an der Bachstrasse in Sargans wurde eine Täterschaft von einem Mitarbeiter überrascht. Zwei Männer flüchteten, konnten jedoch von den aufgebotenen Patrouillen nicht gestellt werden.

Es ist laut Kantonspoliezi St.Gallen bisher unklar, ob für alle Einbrüche dieselben Täter verantwortlich sind. Die Kantonspolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

(Kapo SG/red.)