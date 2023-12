Für die sieben Sitze in der St.Galler Regierung haben sechs Frauen und sieben Männer eine Kandidatur eingereicht. Das sind drei kandidierende Personen mehr als 2020, wie die St.Galler Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Die Erneuerungswahlen finden am 3. März 2024 statt.

Zwei Vakanzen wegen Rücktritten von Kölliker und Fässler

In der St. Galler Kantonsregierung gibt es aufgrund der Rücktritte von Fredy Fässler (SP) und Stefan Kölliker (SVP) zwei Vakanzen. Bisher hatte die SVP einen Sitz in der Regierung. Je zwei Sitze besetzen FDP, Mitte und SP. Mit Danuta Zemp sowie Kantonsrat Christof Hartmann schickt die SVP zwei Kandidaten ins Rennen. Ihr erklärtes Ziel ist ein zweiter Sitz auf Kosten der SP.