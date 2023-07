Die Sanierungsarbeiten auf der Stadtautobahn sind im vollen Gange. Ende Monat wird wieder die Baustellenverkehrsführung umgestellt. Dies hat Sperrungen in der Nacht zur Folge, wie es auf der Webseite des Astra heisst. Im Vergleich zu den Vormonaten sind es allerdings weniger. So hatte man in der letzten Woche und auch in dieser Woche freie Fahrt. Ab dem Sonntag, 23. Juli, ändert sich dies allerdings.

Diese Abschnitte sind betroffen

Vom Sonntag an bis zum Freitag, 28. Juli, wird die Ein- und Ausfahrt bei der Kreuzbleiche Richtung Zürich sowie die Ausfahrt Neudorf Richtung Zürich gesperrt. Während der Vollsperrungen wird der Verkehr nachts zwischen den betreffenden Autobahnanschlüssen umgeleitet. Spurabbauten oder Sperrungen werden jeweils ab 20.30 Uhr bis 5 Uhr eingerichtet.

So verhältst du dich richtig im Stau

Für die Verkehrsteilnehmenden sei es vor allem wichtig, auf die Signalisation zu achten und aufmerksam zu fahren, sagte Julian Räss, Mediensprecher beim Astra, gegenüber FM1Today.

Philipp Sennhauser, Leiter der St.Galler Verkehrspolizei, erklärt dir im Video, wie du dich bei einem Stau auf der Stadtautobahn ideal verhalten sollst.