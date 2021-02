Freitagabend, 13. November, kurz nach 23.20 Uhr in der Stadt St.Gallen. Passanten werden auf einen Jugendlichen aufmerksam, der benommen wirkt. «Durch einen heftigen Faustschlag gegen den Kopf hatte er mehrere Schädelbrüche erlitten», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei.

Der 16-Jährige wird ins Spital eingeliefert und zweifach operiert. In einem öffentlichen Zeugenaufruf bittet die Polizei um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters.

Kein unbeschriebenes Blatt

Nun, einige Monate später, gibt die Kantonspolizei bekannt, dass der Tatverdächtige gefasst wurde. Bei dem mutmasslichen Angreifer handelt es sich um einen 16-jährigen, im Kanton Zürich wohnhaften Iraker. «Er ist polizeibekannt», sagt Schneider. In welcher Beziehung die beiden 16-Jährigen zueinander stehen, ist unklar.

Verdächtiger ist geständig

Durch «intensive Ermittlungen» konnte der junge Mann ausfindig gemacht werden. Er gesteht die Tat und muss sich vor der Zürcher Jugendanwaltschaft verantworten.

Zur Attacke kam es an der Kreuzung Gartenstrasse/Schreinerstrasse in der Nähe des Neumarkts in St.Gallen. Die Schädelfraktionen des Opfers wurden laut Polizei erfolgreich behandelt.

(lag)