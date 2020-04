«Der Anblick war so brutal, dass ich sofort weinen musste», sagt eine Studentin gegenüber FM1Today. Die Leserreporterin beobachtete in den letzten Tagen, wie ein Landwirt auf der angrenzenden Wiese zu ihrem Wohnblock in Montlingen zwei seiner Lämmchen elend sterben liess. «Sie litten an Starrkrampf. Statt sie jedoch zu erlösen, kupierte er die schon grösseren Tiere. Auch hatte er sie ‹gegümmelt›.» Beim Kupieren wird der Schwanz abgeschnitten, beim «Gümmeln» die Hoden abgebunden, um die Tiere zu kastrieren.