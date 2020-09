Nach dem Gewaltdelikt mit zwei Toten in der Stadt St.Gallen stellt sich die Frage, wie der Täter eine zufällig ausgewählte Wohnung stürmen und eine ihm vermutlich unbekannte 46-Jährige mit einem Gegenstand töten konnte.

Drogen und Prostituierte

Wie «Blick» schreibt, stammt der 22-jährige Schweizer aus einer wohlhabenden St.Galler Familie. Er besuchte die Kantonsschule am Burggraben und geriet, laut einem Freund, später auf die schiefe Bahn und nahm harte Drogen. «Er prahlte auch gerne mit Prostituierten, die er in seine Wohnung geholt hatte.»

Seinen Lebensstil habe er sich mit Geld seiner Eltern finanzieren können. In den letzten Jahren hatte der 22-Jährige psychische Probleme. «Er litt an Depressionen und hatte Selbstmordgedanken», zitiert «20 Minuten» einen Freund, der mit ihm in der Psychiatrie war. In einem Entzug in Namibia soll sich der Ostschweizer in eine Afrikanerin verliebt und diese finanziell unterstützt haben.

Seine immer wieder wechselnden politischen Einstellungen verarbeitete er in Rapsongs. Einige davon teilte er auf Facebook. Zuletzt machte er sich für die Black-Lives-Matter-Bewegung stark.

War der St.Galler schizophren?

Der forensische Psychiater Thomas Knecht glaubt, dass eine schwere Geisteskrankheit mit einem akuten Schub hinter der Bluttat steckt, «etwa eine paranoide Schizophrenie oder eine fortgeschrittene wahnhafte Störung», wie er im Interview mit dem «St.Galler Tagblatt» sagt. «Für die Diagnose entscheidend ist, dass zwischen Täter und Opfer offensichtlich keine vorbestehende Beziehung und kein Konflikt bestanden hat.» Möglich sei auch, dass der Mann unter Drogeneinfluss gehandelt habe.