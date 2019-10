«Er hat versucht, meinem Bruder gezielt ins Herz und in die Lunge zu stechen», sagt die Schwester des Opfers gegenüber 20 Minuten. Am Sonntagmorgen wurde die 23-Jährige informiert, dass ihr 21-jähriger Bruder vor einem Club in St.Gallen niedergestochen worden war.

Streit um Frau soll Auslöser für Angriff sein

Laut der Schwester haben sich ihr Bruder und der Täter nicht gekannt. Sie glaubt aber, dass ein Streit um eine Frau Auslöser für den Angriff gewesen sein soll. So soll ihr Bruder in einem Club in St.Gallen mit einer jungen Frau geflirtet haben, dabei soll sich ein anderer Mann eingemischt haben. Die Frau erzählt gegenüber 20 Minuten, ihr Bruder habe diesem gesagt, er solle weggehen, da habe der Mann ein Messer gezückt und drei Mal auf den 21-Jährigen eingestochen.

Polizei konnte Verdächtigen festnehmen

Bertrand Hug, Pressesprecher der Kantonspolizei St.Gallen, bestätigt den Vorfall. Der Angriff habe sich kurz nach vier Uhr an der Bahnhofstrasse ereignet. Die Polizei habe sofort eine Fahndung eingeleitet und kurze Zeit später einen 20-Jährigen Verdächtigen festnehmen können. Die Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei würden nun ermitteln, was in der Nacht auf Sonntag genau passiert ist.

Der Verletzte wurde im Spital notoperiert und ist ausser Lebensgefahr.

