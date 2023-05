Eritreer bedroht wiederholt Personen in St.Galler Zügen

Vergangenen Donnerstag hat die Kantonspolizei St.Gallen am Bahnhof in Bad Ragaz einen 25-Jährigen festgenommen, der ein Messer bei sich hatte. Der Eritreer sass im Zug von Sargans in Richtung Bad Ragaz und fiel «negativ und drohend auf», wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte.

Scheinbar soll der Mann ein Messer in der Hand gehalten und auf sich aufmerksam gemacht haben.