«Es ist sowas wie die Visitenkarte der Stadt, die zeigt, was wir zu bieten haben.» Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung der Stadt St.Gallen, spricht vom neuen Sujet neben der Autobahn A1 bei der Ausfahrt Kreuzbleiche in Fahrtrichtung Bodensee, das Touristinnen und Touristen in die Gallusstadt locken soll.

«Bratwurst hätte besser gepasst»

Nach rund zwei Jahrzehnten ist nicht mehr die Kathedrale, sondern der Gallusplatz gleich neben der weltberühmten Kirche, auf dem Tourismus-Schild abgebildet. Der Stadtparlamentarier René Neuweiler (SVP) hatte sich zwar schon länger für die Auswechslung der Tafel stark gemacht – doch vom neuen Sujet ist er nicht überzeugt. Die Kathedrale repräsentiere die Stadt besser, ist der Politiker überzeugt. Oder eine Bratwurst: «So hätte man mehr Leute in die Stadt holen können», sagt er und bricht in Gelächter aus. «Als ich das Schild sah, dachte ich: Ernsthaft?»