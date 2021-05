Erste Impftermine im Kanton St.Gallen ohne Alterslimite vergeben

Der Kanton St.Gallen hatte bereits angekündigt, dass ab dem 15. Mai die Alterslimite für die Impftermine entfällt. Die Termine werden ab Mitte Mai nicht mehr nach Alter, sondern nach Datum der Impfanmeldung vergeben. «Die Risikogruppe ist geimpft, wir sind nun bei den 50-Jährigen», sagt Regierungspräsident Bruno Damann. Gemäss der Kantonswebseite wurden bis Anfang Mai fast 180'000 Impfungen durchgeführt.

In den vergangenen Tagen haben nun die ersten Personen ausserhalb der Risikogruppe und unter 50 Jahren ihren ersten Termin erhalten. Es handle sich um Personen, die sich noch vor dem 22. März für eine Impfung im Kanton St.Gallen angemeldet hatten, wie der Kanton auf Anfrage mitteilt.

«2000 Impftermine doppelt vergeben»

Gewisse Impfwillige erhielten aber gleich mehrere Mails mit mehreren Terminen. Gemäss Kanton handelte es sich dabei um ein technisches Problem. Dabei wurden «etwa 2000 Termine doppelt vergeben», wie der Kanton mitteilt. Das Problem konnte aber sofort erkannt und gelöst werden. Die Personen hätten mit einer weiteren E-Mail einen neuen Impftermin erhalten.

«Die Lieferung mit 70'000 Impfdosen werden wir heute, morgen oder übermorgen bekommen», sagt Bruno Damann am Montag. Mit der neuen Lieferung können in den nächsten Wochen zuerst 17'000, dann 20'000 und 27'000 Impfungen verabreicht werden – also über 60'000 in den nächsten drei Wochen. Geimpft wird unter anderem in den Impfzentren in St.Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil. Auch werden einzelne Dosen in Hausarztpraxen verabreicht.

Impftermine werden kurzfristig vergeben

Aktuell warten noch rund 50'000 Personen auf einen Impftermin. Die Zahl würde sich laufend erhöhen, da sich nach wie vor viele Personen für eine Impfung anmelden, so der Kanton. «Die Impftermine werden kurzfristig vergeben, sobald der Impfstoff verfügbar ist (und nicht nur angekündigt).» Die St.Galler Regierung hält nach wie vor am Ziel fest, dass alle Impfwilligen bis Ende Juni eine Erstimpfung erhalten.

Seit dem 22. März können sich impfwillige Personen, die im Kanton St.Gallen wohnen und mindestens 18 Jahre alt sind, auf der Internetseite www.wir-impfen.ch für eine Corona-Impfung anmelden.

(gbo)