Erster Crossfit-Wettkampf in St.Gallen sucht Spender

Wer schafft mehr Klimmzüge? Die Zahl der Menschen, die Gewichte heben, Klimmzugstangen an Türrahmen montiert haben oder Liegestütze auf dem Stubentisch machen, ist laut meiner Instagram-Chronik steigend. Es scheint, als würden viele Menschen nach der Coronakrise einen viel grösseren Bizeps haben, lassen zumindest die vielen Home-Workouts erahnen.

Auch die Crossfit-Athleten in St.Gallen müssen derzeit von zu Hause aus trainieren und die Zukunft planen. Denn in dieser ist vorgesehen, dass am 12. September 2020 der erste Crossfit-Wettkampf im Athletikzentrum in St.Gallen stattfindet.

Qualifikation startet im Juni

Ein Team aus sechs Crossfit-Athleten hat sich zum Verein «Tough and Rough» zusammen getan und organisiert im Herbst den ersten solchen Anlass in der Region. Damit dieser Event auch in Zukunft in St.Gallen stattfinden kann, haben die sechs Teammitglieder nun ein Crowdfunding lanciert.