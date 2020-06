Weil die «Piazza» in Oberriet zu Beginn der Lockerungsphase zu viele Gäste bediente, erhielten die Besitzer eine saftige Busse und eine bedingte Geldstrafe und schlossen freiwillig ihre Tore. Doch die dreiwöchige «Piazza»-Pause ist nun vorbei.

«Uns erreichten Nachrichten aus der ganzen Schweiz»

Albert Hengartners Sohn Ronny hat den Betrieb übernommen und öffnet das Partylokal ab dem 17. Juni: «Wir haben eine Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ebenfalls erhielten wir extrem viele Nachrichten von Stammgästen und Freunden aus der Umgebung. Da wir auch noch einen Gastrobetrieb in Savognin haben, erreichten uns Nachrichten aus der ganzen Schweiz. Hinzu kommt, dass ich so erzogen worden bin, dass ich für mein Geld selber arbeiten gehe», sagt Ronny Hengartner gegenüber FM1Today.

Ein weiterer Grund für die Wiedereröffnung der «Piazza», sei, dass nun mehr als vier Personen pro Tisch bedient werden dürfen. «Es gibt so automatisch mehr Platz. Hinzu kommt, dass Ende Juni der ‹Allmendpark› in Altstätten eröffnet. So wird sich der Besucheransturm auf die ‹Piazza› ein wenig verringern.» So sollen Szenen wie Ende Mai vermieden werden können.