St.Gallerinnen und St.Galler lieben ihre Olma-Bratwurst. Während der Olma im Herbst wird schätzungsweise rund eine halbe Million St.Galler Bratwürste verkauft. Und doch: Es gibt auch andere Wurstspezialitäten, die es wert sind, probiert zu werden.

Im Sommer den Grill anschmeissen, ein kühles Bier geniessen und Würste auf dem Grill knusprig braten, das geht immer. Nebst der Olma-Bratwurst gibt es aber noch viele andere Würste, die man mal probieren könnte. Die Whiskywurst und die Bierwurst Appenzell, das verbindet man mit schönen Häusern, dem Alpstein, Traditionen und Quöllfrisch. Die Metzgerei Fässler verbindet die Brauerei Locher mit ihren Wurstspezialitäten. So gibt es dort die Whiskywurst und die Appenzeller Bierwurst. Die Whiskywurst entstand wegen des Appenzeller Whiskytreks. «Der alte Äscherwirt wollte diese Wurst, heute ist sie dort nicht mehr auf der Karte. Aber viele Bergwirtschaften bieten unsere Whisky- und Bierwurst an und die Gäste kaufen sie im Anschluss bei uns», sagt Geschäftsführer Benjamin Fässler. Die würzige Wurst wird verfeinert mit Säntis Malt Whisky der Brauerei Locher. Man kann sie entweder in heissem Wasser ziehen lassen oder auf dem Grill braten.

Die Whiskywurst ist bei den Kunden sehr beliebt. © metzgerei-faessler.ch

Die Bierwurst wurde in Zusammenarbeit mit der Brauerei Locher entwickelt. Als Zutat wird das dunkle Appenzeller Bier verwendet. «Die Wurst ist dadurch herb und Chili gibt ihr eine gewisse Schärfe», sagt Fässler. Beide Würste seien bei der Kundschaft sehr beliebt. Safranbratwurst oder Gitziwurst mit grünen Spargeln Auch im Toggenburg gibt es experimentierfreudige Metzger. In der Metzgerei Metzger Nesslau gelten Würste als eine Hauptspezialität, es gibt dort sogar das Wurst-Abo «Extrawürste». Monatlich produziert die Metzgerei eine Spezialwurst, im April war es die Gitziwurst mit grünen Spargeln, die auch auf dem Grill gebraten werden kann. «Man sollte sie schonend grillieren und nicht über der grössten Hitze», sagt der Inhaber Philipp Metzger. Andere Male gab es die Safranbratwurst oder eine Hirschwurst mit Blaubeeren. «Im Mai gibt es dann eine ‹Surf and Turf› bestehend aus Rindfleisch und Fisch. Die Kombination ist in den USA sehr beliebt und wir versuchen nun, eine Wurst daraus zu machen», sagt Metzger.

Die Gitziwurst mit grünen Spargeln kann auch gegrillt werden. © zVg

Die Würste der Metzgerei Metzger sind gefragt und Spezialwürste, die gut ankommen, bleiben im Sortiment. «Es ist toll, neue Rezepte auszuprobieren. Wir achten einerseits auf die Saison, andererseits sind wir bemüht, alles vom Tier zu verarbeiten und kreieren oft auch Spezialwürste, wenn es von einem Tier viel Fleisch hat und dieses verarbeitet werden muss», sagt der Inhaber Philipp Metzger. Nichts mit Saison zu tun hatte eine Spezialwurst, die mal im Sortiment war: Cervelat mit Pommes Chips. «Die war wirklich ein Renner», sagt Metzger. Bärlauchbratwurst und Galluswurst Im St.Galler Quartier St.Georgen setzt die Metzgerei Bechinger ebenfalls immer wieder auf Saisonales: Derzeit gibt es dort die Bärlauchbratwurst. «Die wird gerne gekauft. Man kann sie wie eine Weisswurst im Wasser sieden oder aber auch auf dem Grill zubereiten», sagt Andreas Meier, Ladenverantwortlicher der Metzgerei Bechinger.

Die Bärlauchbratwurst kann gesotten oder gegrillt werden. © zVg

Nebst den Grillwürsten mit speziellen Geschmacksrichtungen – Salsiccia, Merguez und Luganighe – ist die Galluswurst sehr beliebt. «Diese Wurst haben wir damals für das Gallus-Jubiläum gemacht. Das Urprungsrezept stammt von der Olma-Bratwurst, sie besteht also aus Kalbfleisch, enthält aber zusätzlich noch irischen Whisky», sagt Meier. Auch die Galluswurst eignet sich für den Grill. Sennenwurst und Currywurst Bei der Metzgerei Gröbli in Dietfurt sind Würste an sich schon die Spezialität der Metzgerei. Aber auch dort finden sich nebst Klassikern wie Schüblig und Käseschüblig auch einige Spezialitäten. «Wir haben Grillwurstpäckli, die unter anderem die Currybratwurst beinhalten. Diese eignet sich perfekt für auf den Grill», sagt David Roth, gelernter Landwirt und Inhaber der Metzgerei Gröbli.

Die Sennenwurst enthält auch Käse. © zVg

Auch etwas spezieller ist die Sennenwurst. «Sie enthält Schweinefleisch und Speck, der Käse rundet die Wurst dann noch ab.» Die Spezialität bei der Metzgerei Gröbli ist aber die Jägerwurst. «Man kann sie kochen oder kalt essen, ihr Geschmack ist durch das spezielle Aroma einzigartig und sie hat einen guten Biss», sagt Roth. «Die Schönste» und der Pantli Wurstspezialitäten sind auch die Leidenschaft der Metzgerei Sturzenegger in Schwellbrunn. So ist «Die Schönste» dort eine der Speziellen. Die Brühwurst wurde 2017 kreiert, als Schwellbrunn zum schönsten Dorf der Schweiz gekürt wurde. «Bei dieser Wust wird Lyoner mit Appenzeller Mostbröckli-Stücken versetzt. Die Wurst kommt bei den Kunden sehr gut an, man hat sie gern auf dem Frühstücks- oder Abendbrot-Tisch», sagt Peter Sturzenegger, Inhaber der Metzgerei und Wirt im Restaurant Ochsen.

Das ist sie, «Die Schönste». Sie wird regelmässig produziert und von den Kunden fleissig gekauft. © zVg