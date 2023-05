ESC-Halbfinal gemeistert: Remo Forrer schafft den Finaleinzug

Es ist das perfekte Geburtstagsgeschenk für seine Mutter: Der Toggenburger Remo Forrer hat es am Dienstagabend in Liverpool in den Final des Eurovision Song Contest 2023 geschafft.

Erfolgreich war der 21-Jährige mit seiner emotionalen Ballade «Watergun». Sie steht für die Kraft, trotz Krisen und Kriegen die Zuversicht nicht zu verlieren.

Remo Forrer wuchs in Hemberg im Kanton St.Gallen in einer musikalischen Familie auf und gewann 2020 die dritte Staffel von «The Voice of Switzerland». Er spielt Akkordeon und Klavier, setzte aber schon früh auf den Gesang.

