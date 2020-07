Vor 22 Jahren waren Corina und Peter ein Paar. Für sie war es die grosse Liebe. Trotzdem trennten sich die Wege der beiden. Seit einem unerwarteten Treffen vor zwei Jahren ist Corina auf der Suche nach dem St.Galler.

«Ich denke, da ist noch etwas.» Seit Jahren kreisen Corinas Gedanken immer wieder um ihre erste grosse Liebe Peter. Schon über 20 Jahre ist die Beziehung her, doch loslassen kann sie bis heute nicht. «Ich weiss nicht genau, wieso. Es fehlt einfach etwas. Es war immer lustig mit ihm», sagt die 46-jährige Nendlerin. Vor zwei Jahren traf sie Peter zufällig in einem Café. Seither sucht sie vergeblich nach dem Mann aus St.Gallen. Beim Tanzen zusammengekommen Im liechtensteinischen Triesen hatten sich Corina und Peter vor über 20 Jahren in einem Café kennengelernt. «Ich war 24, er 31», sagt die FM1-Hörerin. Sie hätten zusammen etwas getrunken und sich später am Abend wieder in einem Tanzlokal getroffen. «Wir haben die ganze Nacht getanzt. So sind wir zusammengekommen.» Auch während der Beziehung gingen die beiden viel tanzen, ab und zu auch ins Casino. «Wir haben immer etwas unternommen», sagt sie. Corina fuhr oft zu Peter nach Rorschach. Er besuchte sie auch regelmässig in Vorarlberg, wo die 46-Jährige früher wohnte. «Es war immer lustig, wir haben uns nie gestritten.» Trotzdem trennten sich die beiden nach fast einem Jahr Beziehung.

Seit zwei Jahren sucht Corina nach Peter. © zVg

Beide gehen getrennte Wege Peter lernte eine neue Partnerin kennen, sie wurden Eltern. Auch Corina verliebte sich wieder, zog ins Liechtenstein und heiratete 2003. Einige Jahre später bekam auch sie eine Tochter. Vor zwei Jahren passiert es dann, dass sie Peter unerwartet wiedersah. «Ich musste mit dem Taxi am Flughafen Altenrhein Gäste abholen», sagt Corina. Sie und ihr ehemaliger Mann führten ein Taxigeschäft. «Wenn der Flieger Verspätung hatte, ging ich immer in die Cafeteria im Altenrhein.» Unerwartetes Treffen im Hundertwasserhaus An jenem Tag anfangs 2018 zog es sie aber in das Hundertwasserhaus. Sie bestellte einen Milchkaffee. «Da habe ich ihn im Café mit einer Zeitung sitzen sehen.» Corina sprach Peter an, sie unterhielten sich eine halbe Stunde lang. «Es war so wie früher. Ich hatte Herzrasen.» Corina verabschiedete sich, Peter gab ihr seine Nummer. Sie solle sich melden, wenn sie möge. Corina war zu jenem Zeitpunkt noch in einer Ehe, seine Nummer verlor sie.

