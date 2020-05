Wenn man Amber Sieber fragt, was sie im Leben alles tue, sagt sie: «Ich mache eigentlich nur Musik.» Nur Musik? Ja, das geht, denn Musik fliesst ihr praktisch durch die Venen. Und ein kurzer Blick in die Vergangenheit zeigt, Amber Sieber ist keine Unbekannte: Ihre ersten Erfahrungen im Musikbusiness sammelte die 21-Jährige bereits mit der Band «Miracle Four» (Die Band löste sich anfangs 2019 auf – FM1Today berichtete). Eine Tour mit der Ex-Girlgroup inspirierte sie dazu, mit der Musik weiterzumachen, professioneller zu werden. Am 1. Mai hat die Rheintalerin ihre erste eigene EP herausgebracht.

«Mein Country ist massentauglich»

«Es ist ein gutes Gefühl, etwas zu veröffentlichen, das komplett mein Werk ist», sagt sie gegenüber FM1Today. Auf ihrer ersten eigenen EP sind sechs Country-Pop-Lieder zu finden. «Ich habe alle Entscheidungen selber getroffen und alles selber geschaffen.» Auf die Frage, wieso die 21-Jährige Country-Musik mache, sagt sie: «Ich bin damit aufgewachsen, mit diesem Musikstil kann ich mich identifizieren. Viele denken, Country sei Volksmusik, doch das ist heute anders: Mein Country ist massentauglich.»