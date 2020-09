Markus Mohler kennt das Polizeirecht und auch den Polizeialltag. Er war von 1967 bis 1979 Staatsanwalt in Basel, danach bis 2001 Kommandant der Kantonspolizei Basel-Stadt. Zudem unterrichtete der ausgebildete Jurist an den Universitäten Basel und St.Gallen.

Herr Mohler, in St.Gallen kam es zu einem Gewaltdelikt, ein Polizist machte dabei Gebrauch von seiner Dienstwaffe. Welche möglichen Szenarien rechtfertigen ein solches Vorgehen?

Markus Mohler: Es könnte Notwehr oder Notwehrhilfe sein. Wenn die Polizisten plötzlich angegriffen werden, ist es nicht auszuschliessen, dass sie von einer Schusswaffe Gebrauch machen, sofern das verhältnismässig ist.

Was heisst verhältnismässig?

Es kommt auf die Art des Angriffes an: Bei einem grossen Messer zum Beispiel oder einer Schusswaffe darf man die Polizeiwaffe zur Selbstverteidigung nutzen, sofern keine milderen Abwehrmethoden möglich sind. Oder wenn der Störer in einer solchen Situation weiter aufs Opfer lebensbedrohlich einwirkt, dann kann das auch ein Grund für einen Schusswaffeneinsatz sein. Es kommt sehr darauf an, ob es mildere Möglichkeiten gibt, den Angriff rechtzeitig erfolgreich abzuwehren.