Explosion in Einfamilienhaus: 50-Jähriger schwer verletzt

Aus zurzeit unbekannten Gründen kam es in einem Einfamilienhaus in Starkenbach am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr zu einer Explosion. Durch die grosse Wucht wurde die Hausfassade weggerissen. Der 50-Jährige, welcher alleine im Haus war, ist durch die Explosion stark verletzt worden. Die Rettung konnte den Mann vor Ort versorgen, danach hat ihn die Rega ins Spital geflogen.