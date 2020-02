Die Fäaschtbänkler

Die Fäaschtbänkler spielen auf den grössten Blasmusik-Festivals in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Online sind die Fäaschtbänkler Klick-Könige: Ihr Song «Can You English Please» hat über 12 Millionen Klicks. Ihre Medleys in denen sie zum Beispiel 24 Genres in einem Song vorstellen, haben rund 2,5 Millionen Klicks. Bis sie wieder live im FM1-Land auftreten, dauert es noch etwas. Das nächste Konzert in der Ostschweiz ist am 25.04.2020 an der Rhema in Altstätten.