Hunde bellen, wenn Unbekannte im «Camp» der Fahrenden in der Kreuzbleiche auftauchen. Mehrere Dutzend Wohnwagen stehen kreuz und quer auf der Wiese, Stromkabel und Wasserschläuche sind über den Boden gespannt. Obwohl hier fast 100 Erwachsene und Kinder leben, ist es an jenem Nachmittag ruhig. Viele seien am Arbeiten, erklärt Popi. Popi, sein richtiger Name ist Alfred Werro, ist der Präsident des «fahrenden Zigeuner-Kultur-Zentrums», das bereits zum dritten Mal Halt in St.Gallen macht. «Wir sind wie jeder andere Schweizer auch, nur reisen wir.»

Popi ist der Präsident des «fahrenden Zigeuner-Kultur-Zentrums». © FM1Today/Géraldine Bohne

Rund 28 Wohnwagen stehen seit drei Wochen auf der Wiese bei der Kreuzbleiche. Es sind Wohnwagen mit Schweizer Nummernschilder, aber auch solche aus Frankreich und Portugal. Der Platz in St.Gallen ist für die Gruppe einer von sieben in diesem Sommer. Um die Stellplätze zu bekommen, musste das Zentrum rund 130 Bewerbungen starten. «Es ist so schwierig, einen Platz zu finden», so Popi. Rund 2000 bis 3000 Personen leben in der Schweiz als fahrende Jenische und Sinti, leider geben es aber nur wenige offizielle Durchgangsplätze. Das «fahrende Zigeuner-Kultur-Zentrum» kann diesen Sommer nur auf «inoffiziellen» Plätzen mit Bewilligung Halt machen. Gewaschen wird in Waschmaschinen im Kofferraum Im Kanton St.Gallen gibt es bisher keinen offiziellen Durchgangsplatz. Der Kanton hat dem Kultur-Zentrum jedoch die Bewilligung für den Aufenthalt in der Kreuzbleiche erteilt. «Wir zahlen auch dafür», so der Präsident. Die Fahrenden hätten gewisse Vorgaben an die Plätze: «Es muss Wasser und Strom haben. Wir können nicht überall leben.» So steht beispielsweise ein gelber WC-Wagen auf einem Parkplatz neben dem Camp. WCs und Duschen haben die Fahrenden aber auch in ihren Wohnwägen. Gewaschen wird in Waschmaschinen in einem Kofferraum eines Autos.

«Der Platz in St.Gallen ist einer der schönsten», so Popi. Die grosse Wiese sei wie ein riesiger Balkon. «Die Meisten sind aber am liebsten rund um Zürich, weil es dort am meisten Arbeit gibt.» Auch in Chur habe das Zentrum schon halt gemacht, dort sei es jedoch sehr ruhig gewesen. Rund drei bis vier Wochen bleiben die Fahrenden an einem Ort, bevor sie weiterziehen. «Gefahren» wird von März bis August. Den Winter durch werden die Wohnwagen auf Standplätze gestellt. «Einige reisen auch weiter oder haben im Winter eine Wohnung.»

Ich bin das ganze Jahr im Wohnwagen, seit ich Kind bin Popi