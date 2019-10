Fahrerin abgelenkt – Auto landet auf Bahngleisen

Um 14.15 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Wattwil unterwegs. Bei der Tempelbrücke wurde sie abgelenkt und kam an den rechten Strassenrand. Dort prallte das Auto in einen Eisenpfosten und fuhr den Abhang hinunter.

Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf den Bahngleisen zum Stillstand. Die Frau blieb unverletzt.

Für die Bergung musste ein Lösch- und Rettungszug der SBB aufgeboten werden. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend gesperrt, zwei Züge fielen aus.

(red.)