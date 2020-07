Massive Unfallfahrt in Bad Ragaz: Am Dienstagnachmittag verursachte eine fahrunfähige Frau zwei kleinere Kollisionen, bevor sie auf der Gegenfahrbahn in ein korrekt entgegenkommendes Auto prallte. Sie konnte erst zu Hause gestellt werden.

Bereits beim Ausparkieren verursachte die 52-jährige Frau am Dienstagnachmittag den ersten Schaden. Sie verliess ihren Parkplatz in Bad Ragaz rückwärts und prallte in eine Mauer. Grund zum Anhalten war das für die Frau offenbar nicht. Sie setzte ihre Fahrt in Richtung Zentrum fort. Das Einschätzen von Entfernungen fiel ihr weiter schwer: Im St.Leonhard-Kreisel touchierte sie das Heck eines Linienbusses. Auch hier kümmerte sich die Frau nicht um die Schadensregulierung, im Gegenteil. Erneut setzte sie ihre Fahrt fort, und das zu allem Überfluss auch noch auf der Gegenfahrbahn. Auf der Industriestrasse kam es zur frontalen Kollision mit dem Auto einer 73-jährigen Frau. Ihr Verhaltensmuster änderte die mehrfache Unfallfahrerin nicht. Sie entfernte sich von der Unfallstelle und bekam kurz darauf Besuch von zwei Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen. Diese stellte bei der 52-Jährigen Fahrunfähigkeit fest. Sie musste eine Blut- und Urinprobe abgeben, genauso wie ihren Führerschein. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 22'000 Franken. (thc)