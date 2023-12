Der 41-Jährige fuhr gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der Gerbestrasse Richtung Hauptstrasse. Kurz vor der Einmündung in die Hauptstrasse prallte er mit seinem Auto in einen Hydranten auf der rechten Strassenseite – das Auto und auch der Hydrant wurden beschädigt. «Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt Richtung Au fort», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen am Montag.