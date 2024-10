Fall gelöst: Räuber hat sich vor Überfall in Gossauer Laden mit Angestelltem abgesprochen

Nach Überfall in Gossau: Bilder des Täters sollen veröffentlicht werden

Bewaffneter Mann raubt Shop in Gossau aus – Kapo sucht jetzt mit Fotos nach ihm

Am letzten Juliwochenende hat ein Mann ein Geschäft an der St.Gallerstrasse in Gossau überfallen. Den Angestellten bedrohte er mit einem Messer und verlangte Bargeld.

Weil vom Täter lange jede Spur fehlte, veröffentlichten die Behörden Ende September unverpixelte Bilder des Mannes. Die Öffentlichkeitsfahndung zeigte offensichtlich Wirkung. Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Mittwoch mitteilt, konnte der Täter dingfest gemacht werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen Belgier.