Wenn man als Lernfahrerin oder Lernfahrer beginnt, mit einer Begleitperson zu fahren, hat man meist schon ein paar Fahrstunden in der Tasche. Man ist erpicht zu zeigen, was man in der Fahrschule gelernt hat und gleichzeitig aufgeregt. Das Auto ist anders als in der Fahrschule, der Motor «ersäuft» vielleicht öfter, die Person auf dem Beifahrersitz hat nicht so viele Möglichkeiten, um im Notfall einzugreifen.

Der Druck liegt eher beim Fahrschüler. Könnte man zumindest meinen – aber auch auf den Beifahrer kommt einiges zu. Dies bereits bei der Vorbereitung der Fahrt, begonnen mit der Auswahl des Fahrzeugs. Einige Autos sind dazu nicht nur nicht geeignet, sondern schlicht nicht zulässig.

Stadtpolizei erstattet drei Anzeigen

In St.Gallen sind am Sonntag gleich drei unzulässige Gespanne aufgefallen. Deren Autos waren für eine Lernfahrt nicht geeignet. Dies wegen der Handbremsen. «Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass bei allen Fahrzeugen die Handbremse nicht vom Beifahrer erreicht werden konnte», schreibt die Stadtpolizei.

In der Folge mussten Lern- und Beifahrer die Plätze tauschen und die Fahrt so fortsetzen. In allen drei Fällen wurden sowohl Lenker als auch Begleitperson angezeigt – wegen «Ausführen einer Lernfahrt mit einem dazu nicht eingerichteten Fahrzeug» und «Erteilen von Fahrunterricht mit einem dazu nicht eingerichteten Fahrzeug».

Betroffen sind vor allem neuere Fahrzeuge, wo sich die Handbremse nicht in der Mitte befindet – sondern nur noch als Knopf auf der Fahrerseite verbaut ist. Darüber hinaus gibt es bei diesen automatischen Handbremsen auch solche, die während der Fahrt nicht reagieren. Auch das ist nicht zulässig. Es ist in der Regel jedoch nicht so, dass Autofahrer diese Verstösse bewusst in Kauf nähmen.

«In der Regel ist es Unwissenheit. Trotzdem haben wir bei den Anzeigen keinen Spielraum – hier geht es um die Sicherheit im Strassenverkehr», sagt Roman Kohler, Mediensprecher St.Galler Stadtpolizei.

Busse von 300 Franken

Den Umfang der Bussen zeigt die St.Galler Staatsanwaltschaft auf. Dabei könnten Lern- und Begleitfahrer gegen folgende Gesetze und Verordnungen verstossen.