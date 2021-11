Die unbekannte Betrügerin meldete sich telefonisch bei der 68-jährigen Frau. Sie gab ihr an, dass soeben zwei Männer verhaftet wurden, die Bankkonten gehackt und Vermögensdelikte begangen haben. Die «falsche Polizistin» forderte die Frau auf, Bargeld von der Bank abzuheben und an einem bestimmten Ort zu deponieren. So wolle man den vermeintlichen Tätern eine Falle stellen. Die 68-Jährige deponierte 22'000 Franken, kurze Zeit später war es weg.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, gebe es immer wieder Wellen von Betrugsversuchen von falschen Polizisten.

Folgendes müsse man beachten:

-Die Polizei bewahrt niemals Wertgegenstände wie Bargeld und/oder Schmuck für Privatpersonen auf.

-Ihr Geld ist auf der Bank am sichersten aufbewahrt.

-Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.

-Deponieren Sie niemals Bargeld, auch wenn Sie dazu aufgefordert werden