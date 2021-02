«Es ist überwältigend»

Zweieinhalb Monate ging der Bau des Lifts, seit Montag sind die Bauarbeiter weg und es ist wieder ruhiger im Hause Gasser. «Mit Jaro die Treppen rauf und runterzugehen war immer stressig», sagt Severine Gasser. Das Risiko, man könne mit Jaro runterfallen, geisterte ihr immer im Kopf herum. «Jetzt nutzen wir unbeschwert alle Zimmer im Haus. Als Familie.»

Die Eltern sammelten Ende 2020 Geld für einen Lift (FM1Today berichtete). Das Spendenziel von 80'000 Franken erreichten sie innert wenigen Tagen. Die Solidarität sei immer noch allgegenwärtig. «Es hat uns übermannt.» Vor lauter Nachrichten verloren sie irgendwann den Überblick. «Das so viele kleine Gesten etwas so Grosses bringen können, ist überwältigend», sagt Severine Gasser. «Ich möchte mich nochmals bei allen bedanken.»

Nächstes Projekt steht an

2021 hat bei Gassers turbulent gestartet. Jaro ging es anfangs Jahr nicht gut. «Wir waren oft im Kinderspital, das war alles ein bisschen viel auf einmal», sagt seine Mutter. Es sei aber immer ein auf und ab. «Wir wissen nie, was morgen ist.» 2021 wird wohl turbulent bleiben. Im Sommer kommt Noah nämlich in den Kindergarten und Jaro besucht dann die Heilpädagogische Schule Kronbühl in St.Gallen. «Das ist ein grosser Prozess für mich, das Loslassen. Mit dem kämpfe ich.»

Der Lift bleibt nur eine (grosse) Teilentlastung: «Als nächstes bauen wir unser Auto um, damit wir Jaro besser transportieren können.» Das kann Familie Gasser zum Teil mit dem Geld aus der Spendenaktion zahlen.