Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr am späten Samstagabend mit seiner Familie von St.Gallen in Richtung Wil. Auf der Höhe des Bürerstichs sah er im Rückspiegel Flammen am Heck seines Autos. Er konnte in einer Notfallnische anhalten.

Sowohl er, wie auch seine mitfahrende Frau und die drei kleinen Kinder im Alter zwischen acht und einem Jahr konnten das Auto unverletzt verlassen. «Die Familie hat sich vorbildlich verhalten, sie hat sich hinter der Leitplanke in Sicherheit gebracht und von dort aus die Feuerwehr verständigt», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Auto löschen. Es wurde total beschädigt. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.

(red.)