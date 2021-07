Tolle Stimmung beim Elfmeterschiessen

Sommer war für die Fans definitiv der Held des Abends. Die Schweizer mussten viele Kilometer gehen und viele Minuten überstehen, um es in die Verlängerung und anschliessend ins Elfmeterschiessen zu schaffen. Doch am Ende war es Sommer, der die vielen Gelegenheiten der Spanier zunichte machte – immer wieder wurde sein Name gesungen und in den St.Galler Abendhimmel skandiert.

Vielleicht war die Stimmung beim Elfmeterschiessen fast zu gut. Der Erfolg gegen Frankreich hatte die Fans vielleicht schon etwas selbstgefällig gemacht. Dazu war Yann Sommer warmgeschossen, da er schon so viele Bälle halten musste. Spaniens Goalie Unai Simon dagegen musste kaum einen Schuss parieren.

Privatautos, Taxis und sogar Linienbusse fuhren durch die Innenstadt und hupten in freudiger Erwartung des möglichen Halbfinaleinzugs. Als Sergio Busquets den ersten Penalty dann auch noch an den Pfosten setzte, baute sich eine unglaubliche Lärmkulisse auf, die Bierdusche gab es gratis – doch dann kam der tiefe Fall.

Die Schweizer vergaben mehrere Elfmeter kläglich. Und dann, als Mikel Oyarzabal anlief, und es die einen schon wussten und die anderen hörten, wurde es ganz, ganz leise – aber nicht lange.

«Wir sind so stolz auf die Nati!»

Denn die Schweizer Fussballnati hatte Unglaubliches geleistet. Das wurde den vielen Fans Sekunden nach dem Ausscheiden aus der Europameisterschaft klar, und deswegen wurde sie auch lautstark gefeiert. Die St.Galler klatschten und sangen, zeigten sich als faire Verlierer und feierten die Schweizer EM-Helden.

«Wir sind so stolz auf die Nati», sagen zwei junge Frauen. Ähnlich klingt es von einer Gruppe Männer in Fanmontur: «Das haben sie so toll gemacht, schade, hat es nicht gereicht.» Von Frust, etwa wegen der roten Karte gegen Freuler, ist kaum etwas zu spüren.

Die Nati hat es zwar nicht geschafft, sich ins Halbfinale zu spielen – aber den Weg in viele Herzen haben die Spieler gefunden.

(thc)