Schon in diesem Jahr mussten einige Umzüge und Maskenbälle im FM1-Land wegen des Coronavirus in abgespeckter Form stattfinden oder gar komplett abgesagt werden. Und auch für die Fasnacht 2021 sieht es nicht gerade gut aus. Vor allem, weil die Vereine keine Planungssicherheit haben. Es ist unklar, wie sich die Fallzahlen und die Schutzmassnahmen in den kommenden Monaten entwickeln werden.

«Wir planen die nächste Fasnacht zwar ganz normal, befassen uns aber schon heute mit den Szenarien, die auf uns zukommen könnten», sagt Alex Zenhäusern, OK-Präsident des Röllelibutzen Vereins in Altstätten, der unter anderem den traditionellen Tschätteri-Umzug organisiert. Möglich seien neben einer Fasnacht im gewohnten Rahmen auch eine Teilfasnacht oder eine komplette Absage.