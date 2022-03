Fehlalarm in Shopping-Arena sorgt für Schrecken

Eine «gespenstische, schockierte Ruhe» sei in der Ikea eingekehrt, als kurz vor 14 Uhr ein Sirenenalarm ertönt sei und eine Durchsage meldete, dass man sich von Türen und Fenstern fernhalten solle – die Lage sei ernst, schreibt das «St.Galler Tagblatt». Wie eine Person, die sich in dieser Zeit im Laden aufgehalten hat, sagt, sei zwar keine Panik ausgebrochen, doch die Angestellten hätten eher überfordert und überrascht gewirkt. Später habe es dann via Durchsage geheissen, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt habe.

Das bestätigt auch die Medienstelle von Ikea: Es würden immer wieder Übungen in den Einrichtungshäusern durchgeführt, teilweise auch dann, wenn sich Kundschaft im Laden aufhalte. Doch diesmal habe es sich um einen fälschlicherweise ausgelösten Alarm gehandelt. Dieser sei von einem Techniker der Shopping-Arena ausgelöst worden. Der Alarm sei aber auch in der Ikea zu hören gewesen.

Von der Kommunikationsstelle der Shopping-Arena war am Freitagnachmittag niemand mehr für eine detailliertere Auskunft zu erreichen.