Festival-OK-Mitglied schwer verletzt: «Leute sahen Flammen und hörten Schreie»

In Edlischwil in der Gemeinde Waldkirch ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unglück mit Feuer gekommen. «Ein 32-jähriger Mann wollte einen Holzstapel anzünden und verwendete dazu mutmasslich Benzin», erklärt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei. Dabei kam es zu einer Verpuffung. «Das Feuer griff auf den Körper des Mannes über», sagt Krüsi. Der 32-Jährige habe sich schwere Brandverletzungen zugezogen.

Der Vorfall sei von niemandem beobachtet worden, so der Polizeisprecher weiter. «Die Personen vor Ort wurden wegen Flammen und der Schreie darauf aufmerksam.»