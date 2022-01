Verteilt über den ganzen Kanton gingen innerhalb von 24 Stunden insgesamt zwölf Meldungen bei der Kantonspolizei St.Gallen ein, wonach Anrufe von «Falschen Polizisten» erfolgt seien. «Die Täterinnen und Täter geben sich am Telefon jeweils als Polizistinnen oder Polizisten aus und gaukeln den vermeintlichen Opfern vor, Einbrecher hätten es angeblich auf ihr Geld und Schmuck abgesehen», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen.

In keinem der zwölf gemeldeten Fälle fielen die meist pensionierten Personen auf die Betrugsversuche hinein. In einem Fall gelang es einem 68-jährigen Mann, der die Masche kannte, rechtzeitig die Polizei zu alarmieren. Deswegen konnten die Kantonspolizei St.Gallen und die Stadtpolizei St.Gallen einen 24-jährigen Schweizer festnehmen. Dieser war im Auftrag der «Falschen Polizisten» am Wohnort des potentiellen Opfers aufgetaucht und wollte die Wertgegenstände abholen. Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt nun die Drahtzieher der Betrugsversuche.

