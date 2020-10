Wohl wegen eines in Brand geratenen Motors einer Filteranlage hat es am Mittwoch um 8 Uhr in einem Industriebetrieb am Glashüttenweg in Mels gebrannt.

Das Feuer konnte gemäss St.Galler Kantonspolizei rasch gelöscht werden. Trotzdem entstand ein Sachschaden in der Höhe mehrerer zehntausend Franken.

Die genaue Brandursache wird durch Forensiker abgeklärt.

(red.)