Feuer in Mehrfamilienhaus – 23 Bewohner in Sicherheit gebracht

Ein Schock für die Bewohner eines Rapperswiler Mehrfamilienhauses: Mitten in der Nacht, kurz vor ein Uhr, ist am Donnerstag an der Rietstrasse ein Feuer ausgebrochen. Bewohner bemerkten den Brand und alamierten sofort die Notrufzentrale. Feuerwehrleute konnten die 23 Bewohner in Sicherheit bringen und das Feuer löschen. Eine Person musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden, die restlichen Bewohner wurden von zwei Notärzten und dem Rettungsdienst untersucht, da es im Haus zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war.

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Jedoch soll das Feuer im Keller ausgebrochen sein, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Wegen der starken Rauch- und Russschäden ist das Gebäude mit den sechs Wohnungen zurzeit nicht mehr bewohnbar. Die Stadtverwaltung hat deshalb vorübergehende Unterkünfte für die Bewohner organisiert. Einige Personen wurden auch bei Verwandten und Bekannten untergebracht.

Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt zurzeit die Brandursache.

(red.)