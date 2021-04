Die grösste Gefahr und gleichzeitig die grösste Herausforderung stellte die Halle dar, so Hug noch am Samstagabend zu FM1Today. Diese drohte aufgrund des Feuers einzustürzen: «Von der Halle ging eine grosse Gefahr aus, vor allem für die Einsatzkräfte, die noch am Arbeiten waren.»

«Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz», sagt Daniel Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Die Feuerwehrleute hätten mit Ablösungen jeweils in 20er-Teams gearbeitet. «Das war sehr strenge Arbeit.»

Das Feuer sei am Samstag kurz nach Mittag ausgebrochen, sagt Hug. Als die Einsatzkräfte eingetroffen sind, stand die Halle bereits in Vollbrand. Die umliegenden örtlichen Feuerwehren sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. «Über 100 Feuerwehrleute stehen im Einsatz.»

«Keine Stoffe, die zu gesundheitlichen Schäden führen könnten»

In der besagten Halle seien Altholz, Sperrgut, Papier und Karton gelagert, sagt Daniel Hug. «Es sind also keine Stoffe gelagert, welche zu gesundheitlichen Schäden führen könnten, wenn sie in Feuer geraten.»

Die Hauptstrasse zwischen Trübbach und Sargans war am Samstag in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung wurde am Abend aufgehoben.

